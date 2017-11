CATANIA – Grave incidente attorno alle 12 sull’autostrada A18 tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre in direzione Catania. Secondo le prime informazioni un tir, in direzione Catania, per cause da accertare, avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo fuori strada. Il mezzo dopo l’impatto si è adagiato su un fianco a ridosso di una barriera in cemento armato rischiando di precipitare nella sottostante scarpata. L’autista è rimasto incastrato e sarebbe gravemente ferito.

Sul posto l’elisoccorso e un elicottero dei vigili del fuoco. Nella zona si registrano lunghe file a causa della necessaria chiusura del tratto interessato all’incidente. Il traffico è regolato dalla Polstrada di Giardini Naxos.