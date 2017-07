Giovanni Buso, è morto l’ex sindaco di Varazze

VARAZZE- Giovanni Buso, ex sindaco di Varazze, è morto a 78 anni. Non ci saranno funerali, ma solo un saluto al cimitero. Soprannominato il “bull” per la sua grinta, Buso è stato sindaco della città più volte, dal 1975, ma anche capo dell’opposizione o membro della giunta.

Tra i primi a fare le condoglianze alla famiglia, il Movimento 5 Stelle di Varazze: “Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze ai familiari di Giovanni Busso e, in particolare, alla figlia Paola”.

Il ricordo del Secolo XIX: