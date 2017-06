ROMA – Giovanni Delogu, lo sposo mancato: “Nadia Murineddu è una bugiarda, resterà sola tutta la vita”. Abbandonata sull’altare Nadia Murineddu ha fatto parlare di sé banchettando lo stesso alla faccia del promesso sposo in fuga Giovanni Delogu che ora però non ci sta a fare la parte del vigliacco sentimentale e passa all’attacco.

“A Nadia interessava soltanto che mettessi la firma per sposarla. Ripensarci? Lo escludo. E lei resterà sempre sola”, ha dichiarato in un’intervista a Radio Internazionale Costa Smeralda in cui invita a sentir bene l’altra campana, cioè la sua, prima di fare di Nadia una vittima da compiangere e ammirare. Anche se resta complicato spiegare perché si sia ridotto al giorno delle nozze per fare un passo indietro.