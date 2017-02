Giuseppe Anastasio ucciso a San Severo: nel 2002 uccise per sbaglio Stella Costa

SAN SEVERO – Giuseppe Anastasio, l’uomo ucciso la mattina di domenica 5 febbraio a San Severo (in provincia di Foggia) in un agguato, era stato condannato per avere ucciso per errore nel 2002, in un agguato diretto a un altra persona, una bimba di 12 anni, Stella Costa, che era scesa in strada con la madre a buttare la spazzatura.

Anastasio, all’epoca appena diciottenne, sparò contro un uomo ma un proiettile vagante raggiunse la piccola, uccidendola. Per quell’omicidio, l’anno successivo fu condannato a 12 anni di reclusione con il rito abbreviato.

Questa mattina, Anastasio è stato ucciso con alcuni colpi di pistola calibro 7,65 che lo hanno raggiunto alla testa e all’addome. I carabinieri del comando provinciale di Foggia in queste ore stanno ascoltando parenti e amici della vittima e stanno anche verificando l’eventuale presenza di videocamere nella zona.

”Le indagini – dicono gli investigatori – non tralasciano alcuna pista e, al momento, non ce n’è una privilegiata”. Non escludono che l’omicidio sia legato a una possibile vendetta legata alla morte della bambina anche se, sottolineano, “in questo caso si tratterebbe di una vendetta di tipo mafioso mentre la famiglia della piccola vittima è costituita da gente per bene, non certo mafiosa”.