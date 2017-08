ROMA – Giuseppe Moscatelli: Gaetano Sesto ha estratto il coltello per legittima difesa? Arrestato appena stamattina per aver accoltellato a morte un venticinquenne di Bitonto dopo una lite stradale, per Gaetano Sesto, il 68enne accusato di omicidio volontario, potrebbe modificarsi il capo d’accusa. Le ultime ricostruzioni investigative prendono in considerazione una colluttazione precedente, un pugno forse tirato dal più giovane.

Potrebbe aver reagito durante il corpo a corpo, Gaetano Sesto, una reazione che lambisce l’ambito della legittima difesa. Finora è in carcere da ieri sera in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi per la morte del 25enne Giuseppe Muscatelli, u****o a Bitonto al termine di un litigio dopo un tamponamento stradale.

I carabinieri, coordinati dal pm di turno Larissa Catella, stanno verificando la versione fornita da alcuni testimoni oculari che avrebbero riferito di una colluttazione nella quale la vittima avrebbe aggredito con un pugno l’anziano provocandone la reazione.

Il 68enne avrebbe quindi estratto un coltellino – poi ritrovato a casa dell’anziano – colpendo il ragazzo al torace. Il magistrato disporrà l’autopsia entro la fine della settimana e chiederà nelle prossime ore la convalida del fermo dinanzi al gip.