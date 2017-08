LECCO – Un’auto l’ha investito e per l’ex consigliere comunale non c’è stato nulla da fare. Giuseppe “Pino” Pedrazzoli è morto il 3 agosto dopo essere stato travolto da un’auto sulla Strada Provinciale 62 a Ballabio, in provincia di Lecco. Nonostante i tempestivi soccorsi, Pedrazzoli è morto per la gravità delle ferite riportate nell’impatto.

Il sito Lecco Today scrive che secondo una prima ricostruzione Pedrazzoli, pensionato eletto nel 2010 come consigliere del comune di Ballabio dalla lista civica, è stato investito insieme ad un altro pedone intorno alle 11 del mattino di mercoledì, mentre camminava sul marciapiede:

“L’urto con il mezzo, violentissimo, non gli ha lasciato scampo e sono state purtroppo inutili le operazioni di primo soccorso. Nel sinistro è stato coinvolto anche un secondo pedone, che ha ricevuto le cure dei medici e non è in pericolo di vita. La dinamica è abbastanza chiara: i due stavano camminando su un marciapiede a lato della strada quando sono stati investiti dalla vettura, condotta da un anziano. Sul posto si è portato anche il sindaco di Ballabio Consonni, scossa per quanto accaduto, oltre a una pattuglia della Polizia Locale; i vigili stanno gestendo l’intricata situazione legata al traffico viabilistico”.

La vittima

Molto conosciuto in paese, Giuseppe “Pino” Pedrazzoli era stato eletto nel 2010 come consigliere del comune di Ballabio dalla lista civica. Morbegnese di nascita, 67 anni, si era distinto per la sua costante attività nello sport e nella Calcio Lecco 1912, di cui era un fervido sostenitore.

“

Potrebbe interessarti: http://www.leccotoday.it/cronaca/morto-ballabio-investito-auto-pedrazzoli.html

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/LeccoToday

Ballabio (Lecco), 3 agosto 2017 – Un tragico incidente è costato la vita a una pensionato di Ballabio travolto mentre si trovava sul marciapiedi a parlare con un amico, che ha sua volta è rimasto ferito leggermente. Lo schianto questa mattina poco prima delle 11 quando un’auto, una Citroen bianca, fuori controllo è salita sul marciapiedi investendo i due uomini che stavano parlando. La vittima, 64 anni, è un ex consigliere comunale del paese padre di due figli di 23 e 27 anni. I tentativi di salvare la vita dell’uomo sono stati inutili purtroppo. Ancora da comprendere i motivi che hanno portato il veicolo investire i due pedoni che si trovavano nella parte di strada delimitata da un marciapiedi piuttosto basso e privo di protezioni.