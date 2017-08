PADOVA – Giuseppe Pellegrin, noto esponente leghista di Galliera, si è tolto la vita impiccandosi poche ore dopo la morte della madre.

Poche ore prima del suo drammatico gesto Pellegrin, che in passato aveva anche fatto da scorta a Umberto Bossi, aveva lasciato un post sui social che lasciava intendere la difficoltà di andare avanti dopo la morte della madre. “Quando ho avuto la notizia del suicidio di Beppe in un attimo ho ripercorso almeno vent’anni di conoscenza e militanza in Lega – questo il ricordo commosso del sindaco di Campo San Martino e segretario di circoscrizione del Carroccio dell’Alta Padovana – E come posso allora non ricordare che Beppe fu pilota nella scorta aerea alla discesa della nave Virgilio lungo il Po con Bossi a bordo. E come non ricordare il suo impegno nel sociale come istruttore di ippoterapia con i disabili e il suo impegno politico fatto solo per passione senza mai chiedere contropartite di alcun genere. Ciao Beppe ti ricorderemo sempre com’eri”.