ROMA – Giuseppe Pellegrin si impicca dopo annuncio suicidio social. 4mila i follower su Fb. Non è riuscito a superare il dolore per la morte dell’anziana madre, non ha resistito un giorno: Giuseppe Pellegrin, 56 anni, ha messo fine alla sua esistenza scegliendo di impiccarsi nel maneggio di cavalli di cui era proprietario, a Galliera Veneta, vicino Padova.

E’ stato lui stesso ad annunciare il suo imminente suicidio, un messaggio social addirittura, sul profilo Facebook dove contava 4mila follower. Con la sua morte nell’indifferenza di chi ha potuto leggere naufraga anche l’illusione di vicinanza e di cura surrogate dalla tecnologia. Un grido nel deserto, il suo.

“Arrivi a un punto della vita in cui ti chiedi se restare o no, io non resto”, ha scritto. E’ stato di parola, non è stato preso sul serio.