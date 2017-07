Gorino, sciame d’api punge turista appartato con la compagna sul delta del Po

FERRARA – Un quarantenne rischia la vita per le punture di api e viene salvato grazie all’intervento della Guardia costiera dei Carabinieri e della guardia Costiera che interviene grazie all’elisoccorso. Tragedia sfiorata a Gorino in provincia di Ferrara: un turista di circa 40 anni esce in barca con la compagna, anche lei 40enne. I due, ad un certo punto imboccano un’ansa del Po di Gnocca con lo scopo di appartarsi.

La piccola imbarcazione percorre i canneti fluviali e la coppia viene punta da uno sciame d’api. Ad avere la peggio è l’uomo, che dopo una serie di punture comincia a sviluppare una preoccupante reazione allergica. Si tratta di uno choc anafilattico: l’uomo, scrive Maria Rosa Bellini del Resto del Carlino, viene salvato dalla compagna di crociera che