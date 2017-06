Gorizia, operaio cade dall’altare della chiesa: gravissimo

GORIZIA – Un operaio cade dall’altare della chiesa, precipita per sei metri, e viene trasportato in ospedale in condizioni gravissime. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 giugno, nella chiesa del Sacro Cuore di Gorizia.

L’uomo, un cittadino romeno, era stato chiamato per la sistemazione dell’impianto di video sorveglianza che si trova sopra l’altare. L’operaio ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa sei metri, rovinando sullo stesso altare e poi sul pavimento della chiesa.