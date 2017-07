GORIZIA – Una donna è entrata in acqua per fare un bagno ma è stata colta da un malore ed è annegata. Per Laura Bolcich, una donna di 86 anni di Trieste, il bagno nello stabilimento Piper di Grado, in provincia di Gorizia, si è rivelato fatale.

Paola Treppo sul Gazzettino scrive che la donna si è sentita male ed è morta nella mattina del 4 luglio. L’intervento dei soccorsi è stato inutile, al momento del recupero del suo corpo la pensionata era già priva di vita: