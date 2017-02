Gragnana (Massa): frana sulla provinciale, cade muro di 15 metri

GRAGNANA – I Vigili del fuoco sono intervenuti per uno smottamento franoso, in seguito al maltempo, avvenuto sulla strada provinciale in località Gragnana, nel comune di Massa. E’ caduto un muro di 15 metri.

I vigili del fuoco hanno confermato che, grazie all’uso dei cani addestrati, è stato accertato che la frana sulla strada provinciale di Gragnana in provincia di Massa Carrara non ha coinvolto persone.

Aggiunge Laura Montanari su Repubblica:

A Massa Carrara, sono entrati in funzione in via preventiva da sabato 4 febbraio gli impianti idrovori nelle località Magliano, Brugiano, Fossa Maestra, per liberare gli invasi a monte in via precauzionale. Libera la foce del fosso Poveromo. Il tratto terminale del corso d’acqua è stato aperto il novembre scorso con un escavatore e scarica tranquillamente a mare. Nessuna criticità rilevata al momento.

In Versilia monitorati i bacini Ponente, Baccatoio, Massaciuccoli Lucchese, Viareggio Sud nei punti critici. Anche qui accese le idrovore in via precauzionale per svuotare gli invasi e consentire al bacino di accogliere i temporali. Sotto il livello di guardia l’acqua nei canali; sempre sotto monitoraggio il fiume Versilia. A Pietrasanta si è registrato un nuovo smottamento nella strada di Strinato a Strettoia. Sono caduti terra e massi e la strada è stata transennata.