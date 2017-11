NAPOLI – Ha chiesto il biglietto del bus ad un passeggero, che ne era sprovvisto, e l’ha invitato a scendere. L’uomo, in tutta risposta, ha estratto il coltello e l’ha colpito all’addome. L’aggressione a Pietro Spagnoletta, 43 anni, è avvenuta su un bus della Sita nella città di Gragnano, in provincia di Napoli. Il controllore è stato ricoverato all’ospedale di Castellammare di Stabia e non sarebbe in pericolo di vita.

Raffaele Cava sul quotidiano Il Mattino scrive che il controllore è ricoverato in prognosi riservata per le lesioni riportate. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di domenica 19 novembre ha portato all’arresto di un uomo di 54 anni di Gragnano, Ciro Donnarumma, già noto alle forze dell’ordine: