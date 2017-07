Grosseto: auto contro pino, 3 morti carbonizzati nell’incidente

GROSSETO – Tre persone morte carbonizzate in seguito a un incidente stradale avvenuto all’alba in provincia di Grosseto. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l’auto a bordo della quale viaggiavano, intorno alle 4,45, sulla strada che va da Marina di Grosseto a Castiglione della Pescaia, in prossimità dell’ingresso dell’aeroporto militare, è finita contro un pino, incendiandosi. Le tre persone all’interno sono decedute e sono rimaste carbonizzate all’interno della vettura. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118. Ancora sconosciuta l’identità delle tre persone.