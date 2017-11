ROMA – L’ex generale dei Carabinieri forestali Guido Conti si è tolto la vita nelle campagne di Pacentro (L’Aquila) con un colpo di pistola. La famiglia aveva denunciato la scomparsa dalla sua abitazione di Sulmona (l’Aquila) nel primo pomeriggio di venerdì e le ricerche sono durate intensamente fino alla scoperta dell’auto con il corpo dentro.

Conti aveva 58 anni e poche settimane fa era andato in pensione. Recentemente si era legato ad una multinazionale che opera nel settore petrolifero in Val d’Agri, in Basilicata. Come comandante provinciale della guardia forestale a Pescara aveva legato il suo nome all’inchiesta sulla mega discarica dei veleni di Bussi (Pescara) culminata nel processo che ha poi condannato ex dirigenti della Montedison per reati ambientali. Dopo questa importante inchiesta aveva guidato per anni il corpo forestale in Umbria, dove aveva raggiunto il grado di generale.