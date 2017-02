Guidonia, auto sbanda e si schianta contro albero: morti 4 ragazzi

ROMA – Un’auto con a bordo quattro ragazzi giovanissimi si è schiantata contro un albero a Guidonia, vicino Roma, nella notte tra 4 e 5 febbraio. Per i ragazzi, due maschi e due femmine tra di 17 e 18 anni, non c’è stato nulla da fare: sono tutti morti. Lo schianto ha causato dei rallentamenti al traffico nel tratto della via Tiburtina, che dalla località Setteville di Guidonia porta a Roma.

I quattro giovanissimi che sono morti nell’incidente stradale nella notte erano a bordo della vettura quando, non è ancora chiaro per quale motivo, l’auto ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e i giovani sono rimasti incastrati tra le lamiere della vettura.

Per estrarre i corpi dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e i quattro giovani a bordo, due ragazzi e due ragazze con età tra i 17 e i 18 anni, sono morti sul colpo. Le vittime viaggiavano a bordo di una Mini Cooper e a causa dell’incidente, via Tiburtina è rimasta chiusa al traffico nei due sensi di marcia per il tempo necessario a consentire l’intervento dei soccorsi. Sulle cause del sinistro sono in corso accertamenti della polizia stradale.