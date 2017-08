Horus Sat, il vampiro di Meldola: “Sì, bevo sangue ma non dormo nella bara”

ROMA – Horus Sat è “real vampire”, una persona che si definisce un vero e proprio vampiro, anche se molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere al cinema.

Come i vampiri dice di trarre energia dal sangue umano, e sente il bisogno di cibarsene. Nel 2013 Horus Sat ha fondato a Cesena la Lega italiana Real Vampires, che poi si è trasferita a Meldola. E’ apparso in diversi programmi televisivi nazionali come “Mistero” e “Lucignolo” per raccontare la vita dei “real vampires”.

Il vampirismo è un fenomeno studiato anche dal punto di vista medico e scientifico, e nonostante alcuni suggestionanti studi non esiste una conclusione univoca, anzi la gran parte delle analisi tende a smentirne l’esistenza. Certe persone però sembrano avere delle caratteristiche che le rendono diverse, “vampiri” appunto, secondo Horus Sat (qui l’intervista a Today).