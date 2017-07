ROMA – Igor il russo, alias del latitante Norbert Feher, è ancora in fuga dal 1° aprile scorso. L’uomo sarebbe stato avvistato in Brasile e ora la polizia sta valutando la fonte, ritenuta comunque attendibile, ma un nuovo dettaglio scatena polemiche. Gli investigatori erano a conoscenza di un suo numero di telefono, usato in altre occasioni, che è rimasto a lungo attivo dopo l’omicidio e l’inizio della fuga tra Bologna e Ferrara ma non è mai stato controllato. Una chance sprecata di localizzare il pericoloso killer.

Giusi Fasano sul quotidiano Il Corriere della Sera scrive che Igor, chiamato il russo ma nato in Serbia, ha u****o due persone ed è sparito nel nulla nonostante una serrata caccia all’uomo. Ora una soffiata, ritenuta attendibile, lo vorrebbe arrivato in Brasile:

“E la relazione arriva, in realtà senza troppi dettagli in più. Stavolta si dice in sostanza che un agente è stato inviato in Brasile per approfondire la dritta della fonte confidenziale (da qui si deduce che il Paese del Sudamerica sarebbe, appunto, il Brasile) e che però, proprio quando l’inviato è arrivato laggiù la polizia carioca ha arrestato la fonte. Quindi zero contatti, tutto rinviato. Non sono noti né il luogo in cui si troverebbe Norbert detto Igor, né il tipo di informazioni ottenute fin qui. E per ora non ci sarebbero nuove richieste della Procura per indagare più a fondo sulla pista”.

E intanto le ricerche sarebbero state più rapide se il dettaglio del suo numero di telefono ancora attivo non fosse sfuggito agli inquirenti: