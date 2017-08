ROMA – “La popolazione non ci aiuta a catturare Igor il russo” dice, intervistato dal Tempo, il Comandante Alfa. Fondatore dei Gis (le teste di cuoio dei carabinieri).

“L’Arma – spiega il Comandante Alfa – ha messo in campo fior di professionisti nell’operazione, ma quello è un territorio difficilissimo anche a causa dei corsi d’acqua che ha. Igor lo conosce benissimo, la popolazione non ci aiuta e quindi è molto difficile, perchè è una persona sola ed è come cercare un ago in un pagliaio. Prima o poi, comunque, prenderemo il cconto anche a questo signore. Lo prenderemo…”.