Igor il Russo “si troverebbe in Veneto”. La segnalazione più attendibile

ROMA – Dopo la taglia messa su Norbert Feher, alias Igor il Russo, gli amici dell’associazione Davide Fabbri – una delle vittime del pluriomicida in fuga – fanno un bilancio della loro iniziativa: “Non ci aspettavamo un successo simile. Ci sono arrivate centinaia di telefonate, alcune con segnalazioni, altre per manifestarci solidarietà”.

La caccia a Igor, che per il momento non è stata portata a termine con efficacia dalle forze dell’ordine. In molti allora hanno voluto far sentire la propria voce agli amici delle vittime del fuggitivo più ricercato d’Italia: il bando per la taglia scadrà il prossimo 22 ottobre o nel caso di ritrovamento da parte delle stesse autorità competenti.

La maggior parte di queste segnalazioni sembrano essere scarsamente attendibili riporta il Resto del Carlino: c’è chi avrebbe visto Igor a Catanzaro, c’è chi l’avrebbe visto imbarcarsi su un traghetto verso la Sardegna.

Ma tra i tanti che, invece, hanno chiamato per esprimere semplicemente la propria vicinanza al presidente dell’associazione Augusto Morena, c’è anche un signore che ha fornito una ipotesi attendibile sulle sorti di Igor.

Quest’ultimo ha realizzato uno studio, con tanto di statistiche, in cui ha tenuto conto degli spostamenti del killer negli ultimi mesi e anni: secondo questo lavoro, attualmente, Igor si troverebbe in Veneto, località raggiunta seguendo il corso dei fiumi.

“La segnalazione – spiega Morena – non è stata fatta per la taglia, ma solo per contribuire alla cattura del latitante. La gente della Bassa ferrarese ha molte analogie con gli abitanti di quella regione e Igor avrebbe dimostrato di essere un ‘abitudinario’”.