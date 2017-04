Igor Vaclavic alias Norbert Feher diventa sex symbol: “E’ come Rambo”

ROMA – Igor Vaclavic (vero nome Norbert Feher) è diventato un sex symbol? Pare che ci siano donne conquistate dal fascino da fuggitivo del killer serbo, ricercato in Emilia per almeno due omicidi.

Ne parla Melania Rizzoli su Libero riportando le parole di alcune ragazze:

«Però, figo questo Igor, il fuggitivo. Avete visto la sua foto segnaletica? Sapete che a Valencia, durante il suo soggiorno spagnolo, per mantenersi faceva il gigolò?».

«Vi rendete conto? Ottocento uomini tra carabinieri, polizia e unità speciali, tutti impegnati da una settimana per stanarlo, e lui si nasconde nelle radure come un lupo, si immerge sott’acqua come un caimano respirando attraverso una canna, si mimetizza nella boscaglia come un animale selvatico senza sentire la fame, si cura le ferite e si sutura i punti da solo, allenato al dolore come i Khmer Rossi cambogiani, e poi parla cinque lingue, ruba le zattere, naviga a torso nudo nei canali, e come il mitico Rambo riesce a rendersi invisibile!».