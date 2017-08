IMOLA – E’ entrato in Ztl spingendo a braccio il suo scooter e a motore spento. Ma la multa è arrivata comunque, inesorabile. Così Gilberto Bertonello, abitante di Imola, ha scoperto a sue spese che non c’è modo di sfuggire all’occhio implacabile delle telecamere, anche a piedi. Ma al Resto Del Carlino ha voluto precisare, senza polemica: “I cartelli non sono chiari“.

Il pensionato è stato beccato dalle telecamere poste a presidio dei varchi sulla via Emilia. L’uomo era atteso al Bar Dulcis nella piazza principale della città per assistere a un concerto. Così per accedervi ha pensato fosse sufficiente spegnere il motore e spingere il Malaguti 50 a mano. A raccontarlo è stato proprio lui al Resto del Carlino:

“Ho spento lo scooter proprio per evitare di essere multato e ho raggiunto il bar per partecipare a un concerto. Incautamente ho pensato che la cosa più semplice fosse quella di spingere il ciclomotore passando dalle vie del centro. E poi dopo venti giorni è arrivata la contravvenzione a casa. La mia foto mentre spingo a mano lo scooter e la violazione: “Accedeva e circolava in area pedonale urbana, regolarmente segnalata, senza autorizzazione”.

Bertonello assicura che non farà ricorso e che non ha alcuna intenzione di aizzare una polemica. Ma si sente in dovere di mettere in guardia gli altri utenti della strada:

“Nel cartello non c’è scritto che viene sanzionato anche chi attraversa con il motore spento. Manca, a mio avviso, un’informazione corretta. Sono in tanti all’oscuro di questa disposizione. La segnaletica non specifica abbastanza: un cittadino così è portato a cadere in errore”.

Il quotidiano bolognese ha quindi chiesto spiegazioni anche al comandante della polizia municipale di Imola Vasco Talenti, che ha precisato:

“Nella Ztl possono entrare soltanto i veicoli autorizzati. Non c’entra se lo scooter è in moto oppure spento. Le regole sono queste e valgono anche nelle altre zone Ztl di tutte le città. L’utente sanzionato può fare ricorso senza alcun problema. Noi ci atteniamo alla legge”.

E ha aggiunto: