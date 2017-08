REGGIO EMILIA – Ha trovato un portafoglio con dentro 2.000 euro: non riuscendo a risalire al proprietario lo ha portato ai Carabinieri di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, che e lo hanno restituito al proprietario, un cittadino indiano 50enne. Protagonista della vicenda, un imprenditore, che ha trovato il portafoglio, contenete l’ingente somma, in via Panagunis, a Luzzara, poco distante dalla sua azienda.

Dentro il portafoglio, l’uomo ha trovato i documenti del proprietario – che aveva prelevato in banca i 2.000 dovendo partire per il suo paese d’origine – ha provato a rintracciarlo ma senza esito. Così si è rivolto ai militari ai quali ha consegnato il portafoglio: i Carabinieri che, poco prima, avevano ricevuto la denuncia di smarrimento del cittadino indiano lo hanno contattato restituendogli il portafoglio con documenti e denaro.