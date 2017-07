ROMA – Incendi Italia, la mappa dei roghi, da Capalbio a Napoli. Campania, Lazio e Toscana a rischio. Il fuoco sta devastando tre regioni del centro sud: Toscana, Lazio e Campania. Ancora roghi nella giornata di domenica, il bilancio è drammatico. A Capalbio le fiamme hanno minacciato lo stabilimento “Ultima spiaggia” meta di manager e politici, a Piancastagnaio, sul monte Amiata, il forte vento ha alimentato alcuni focolai dell’incendio domato il giorno prima, e pure a Napoli, nella riserva naturale nel Cratere degli Astroni (Oasi Wwf), ha riacquistato vigore un incendio che sembrava ormai sotto controllo.

Su gran parte della Calabria, invece, dopo giorni di incendi, è arrivata la pioggia. E con il maltempo si contano anche i danni delle trombe d’aria, come quella di Ostia, con una decina di feriti lievi.

DUE CAMPEGGI EVACUATI VICINO SPIAGGIA DEI VIP – Due campeggi – “Costa selvaggia” e “Capalbio” – e un ‘bagno’, La Dogana, sono stati evacuati, a scopo precauzionale, per un rogo che si è sviluppato a Capalbio, al confine tra Toscana e Lazio, nella zona del Padule del Chiarone. Anche per lo stabilimento balneare ‘L’ultima spiaggia’, era partito l’ordine di evacuazione, ma poi è rientrato. Fermato per alcune ore il transito dei treni sulla linea ferroviaria e disagi per la circolazione sulla statale Aurelia.

FIAMME SU AMIATA ED ELBA – Domenica impegnativa per gli incendi in Toscana: i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 70 interventi per roghi di vegetazioni scoppiati un po’ in tutte le province. Il forte vento ha ravvivato alcuni focolai dell’incendio scoppiato ieri a Piancastagnaio (Siena), dove una settimana fa un vasto rogo aveva già mandato in fumo 570 ettari tra bosco e terreni. Un altro rogo è scoppiato in mattinata all’Isola d’Elba, a Marina di Campo. A Volterra le fiamme hanno distrutto 8 ettari di oliveti e un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio nei boschi del Pistoiese, in località Fognano, a ridosso di un agriturismo.

BRUCIA ANCORA “CUORE SELVAGGIO” DI NAPOLI – L’incendio nella Riserva naturale nel Cratere degli Astroni, che sembrava sotto controllo, stamani ha riacquistato vigore. Dalla mattina gli elicotteri hanno ripreso a operare con notevoli difficoltà a causa del forte vento. Un incendio di vaste proporzioni è divampato inoltre nella zona di Paestum dove sono stati evacuati per motivi precauzionali un caseificio e alcune abitazioni. Assediato dalle fiamme il quartiere di Monterusciello a Pozzuoli.

PAURA A OLBIA – I carabinieri hanno evacuato una casa nel quartiere a sud della città, dove intorno alle 13.30 sono ripartite le fiamme nello stesso punto interessato da un grosso incendio venerdì notte. I vigili del fuoco hanno però avuto presto ragione del rogo consentendo alle persone allontanate di rientrare in casa.

ROGHI ALLE TREMITI – Sono di nuovo divampate le fiamme nel bosco di San Domino a causa del vento forte. Per il mare molto mosso e la mancata partenza delle navi più piccole, una decina di turisti che sarebbe dovuta ripartire oggi dovrà aspettare domani per tornare a Termoli e poi rientrare a casa.

IN CALABRIA DOPO FIAMME ARRIVA PIOGGIA – Dopo giorni di incendi, su gran parte della regione è arrivata la pioggia. Molto intensa nel reggino, con una bomba d’acqua su Scilla che ha allagato le strade del paese. A causa del mare molto mosso per l’ondata di maltempo un anziano è morto a Reggio Calabria dopo che la barca di piccole dimensioni con cui era uscito in mare, si è rovesciata. Diluvio anche a Lipari.

TROMBA D’ARIA A OSTIA – Una decina di persone sono state soccorse dal 118 in uno stabilimento su lungomare Amerigo Vespucci del lido romano: sono rimaste ferite lievemente da sdraio e ombrelloni volati via per una tromba d’aria. A Nord di Roma, invece, due vasti incendi si sono sviluppati nella zona del Lago di Martignano e ad Anguillara dove una comunità per disabili è stata evacuata. Fiamme anche nei pressi dell’autostrada tra Civitavecchia e Tarquinia: sul posto al lavoro due elicotteri e un canadair, insieme con undici squadre della Protezione civile. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, parla di decine incendi solo nella giornata di oggi nella provincia di Roma e annuncia che chiederà al Governo lo stato di emergenza.