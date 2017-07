ROMA – Un nuovo incendio nella pineta di Castelfusano a Roma, già devastata da roghi dolosi nelle scorse settimane, è stato registrato il 25 luglio. Le fiamme assediano la Capitale, con un altro vasto incendio divampato in zona Eur che ha rallentato il traffico, soprattutto in direzione Fiumicino, e roghi sulla Tuscolana che hanno portato alla chiusura degli svincoli del Grande raccordo anulare.

Per spegnere il rogo a Castel Fusano, dove la pineta è stata devastata dal fuoco, sono in azione tre squadre dei vigili del fuoco, un canadair e due autobotti. Problemi anche a Roma sud, dove una colonna di fumo si è alzata in tutta la zona dell’Eur. I cittadini della zona lamentano un intenso odore acre. Il fumo denso si è levato anche perché a bruciare sono cumuli di rifiuti. Sul posto due squadre di pompieri e autobotti.

A causa di un incendio in via Grisolia, sulla Tuscolana, sono stati chiusi gli svincoli sul Gra in entrata in via di S. Alessandro e Centrale del Latte, in direzione Casilina. Sempre per incendio, rallentamenti sulla via Salaria. Inoltre roghi si segnalano anche in zona Pietralata e in zona Rebibbia. L’Ansa pubblica le foto del rogo scoppiato all’Eur.