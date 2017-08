ROMA – Incendio a Roma, chiusa la autostrada A24. Si teme per un distributore di benzina. L’ampio rogo si è sviluppato nella zona nord-est della capitale, nei pressi dell’autostrada A24 per L’Aquila, che è stata chiusa.

Le fiamme si sono propagate nell’area tra via Fiorentini e via di Portonaccio. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine: si teme che le fiamme raggiungano un distributore di benzina.

Ma non è questo l’unico incendio che si è sviluppato in una Roma caldissima in questa giornata di venerdì 4 agosto. Un altro rogo si è propagato nelle prime ore del pomeriggio tra i Comuni di Capena e Morlupo, alle porte della capitale. Diverse case sono state sgomberate, circa 150 persone sono state evacuate. Le fiamme hanno colpito anche una scuola, per fortuna chiusa.

Il Comune di Capena ha disposto un servizio di bus navetta per trasportare le persone del centro abitato sprovviste di automobili proprie al campo di accoglienza in fase di allestimento presso lo stadio Leprignano.