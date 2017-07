ROMA – Il tratto di autostrada A1 tra Orte e Roma Nord è rimasto chiuso per oltre 4 ore nel pomeriggio del 20 luglio a causa di un incendio. Un tratto di ben 40 chilometri chiuso in entrambe le direzioni e riaperto solo dopo le 19.20 con pesanti disagi sulla circolazione.

Il quotidiano Repubblica scrive che la causa del blocco è stata un vasto rogo divampato ai lati delle autostrade:

“A determinare il blocco è stato il vasto incendio che sta interessando le aree adiacenti al tracciato autostradale. Nel tardo pomeriggio, la chiusura è stata estesa ai tratti tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma nord, in direzione di Napoli, e tra l’allacciamento con la A24 e Ponzano Romano, in direzione di Firenze. E’ inoltre stato chiuso sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra Fiano Romano e l’allacciamento con l’A1 in direzione di quest’ultima”.