DIPIGNANO (COSENZA) – Rogo vicino alla autostrada A2 in Calabria: dieci famiglie sono state evacuate, a scopo precauzionale, dalle loro case di Laurignano, frazione del Comune di Dipignano (Cosenza), in seguito all’incendio scoppiato su una collina che costeggia un tratto dell’autostrada A2.

L’evacuazione è stata decisa per la presenza di alcune persone anziane in difficoltà a causa del fumo sprigionato dal rogo. Due sono le abitazioni lambite dalle fiamme. Il traffico autostradale in conseguenza dell’incendio è stato deviato sulla circolazione ordinaria. Per spegnere il rogo sono al lavoro i Vigili del fuoco, personale di Calabria Verde e dell’Anas.

Oltre alla frazione Laurignano, le fiamme del vasto incendio scoppiato nel pomeriggio di giovedì 24 agosto stanno creando problemi anche nella vicina frazione di Tessano. In questa località che costeggia anch’essa il tratto autostradale dell’A2 chiuso al traffico, le lingue di fuoco hanno avvolto una stalla, situata nelle vicinanze del fiume Iassa, provocando la morte di 18 capi di bestiame. Sul posto sono al lavoro due canadair e l’elicottero Nuvola Rossa che stanno effettuando lanci per spegnere le fiamme. Intanto, al momento, sono una ventina i roghi che stanno interessando la provincia di Cosenza.

Sempre nella stessa giornata un altro incendio è divampato sulla strada provinciale 35bis dei Giovi. La diramazione Predosa-Bettole che collega l’autostrada A26 dei Trafori alla A7 Milano-Genova è stata chiusa.

Secondo quanto riferito dalla Sottosezione della Polstrada di Belforte Monferrato, le fiamme si sono sviluppate sulla strada provinciale 35bis dei Giovi e il fumo avrebbe invaso le carreggiate con visibilità zero per i veicoli, attualmente fermi in coda. Sul posto i vigili del fuoco.

L’incendio sulla diramazione Predosa Bettole sta interessando la scarpata nella zona del chilometro 11. Sulla A7 Milano-Genova sono chiusi entrambi gli svincoli per la bretella. Per il traffico diretto verso il capoluogo lombardo Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere l’A21 Torino Piacenza.