Incidente a Castellanza, Fabrizio Spinoso muore a 23 anni in moto

VARESE – Tragedia sulle strade di Castellanza, in provincia di Varese. Fabrizio Spinoso, 23 anni appena, è morto in un incidente dopo essere caduto dalla moto. E’ accaduto venerdì 7 luglio, intorno alle 5 del pomeriggio.

Il giovane, di Villa Cortese (Milano), secondo le prime ricostruzioni dei vigili, è scivolato sull’asfalto nei pressi della stazione ferroviaria in via Pomini. Forse per una manovra errata, non risulta il coinvolgimento di altri veicoli.

Nella caduta il centauro ha riportato gravi traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, un’auto medica e l’elisoccorso. Trasportato in volo all’ospedale di Legnano in condizioni disperate, il giovane è morto pochi minuti più tardi.