Incidente a Milano: autocisterna con gasolio si ribalta tra Baranzate e Fiera

MILANO – Traffico in tilt vicino Milano, dove un’autocisterna piena di gasolio si è rovesciata nel tratto tra Baranzate e il bivio con il raccordo A8 Fiera Milano. L’autocisterna ha perso parte del suo carico e il tratto della tangenziale è stato chiuso in entrambe le direzioni con pesanti conseguenze sul traffico. Sul posto, oltre al personale della direzione del 2° tronco di Milano, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, dei vigili del fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici. Il conducente del mezzo pesante è stato ricoverato in gravi condizioni.

Autostrade per l’Italia consiglia per chi arriva dall’A8 e dall’A9 ed è diretto verso Rho Fiera di prendere la A50 tangenziale Ovest; per chi invece è diretto a Monza si consiglia di proseguire in A4 e uscire a Cormano o Sesto San Giovanni.

Mentre per chi arriva da Milano o dalla A4 in direzione Fiera si consiglia di seguire per Torino e uscire a Pero/Fiera. Infine per chi arriva dalla SP 46 ed è diretto in Fiera si consiglia di seguire per Varese, tramite la complanare di Baranzate per poi uscire a Lainate e rientrare per Milano attraverso la tangenziale Ovest.