Incidente a Trepuzzi, Carlotta Angelica Martella muore mentre va a un matrimonio

LECCE – Si erano vestiti elegantissimi e stavano raggiungendo amici e parenti a Trepuzzi (Lecce) per partecipare a un matrimonio. Ma in quella chiesa Carlotta Angelica Martella, 19 anni appena, non è mai arrivata. Ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada che unisce il comune di Surbo, dove abitava, a Trepuzzi, luogo del ricevimento.

Sono ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. La giovane ha perso la vita a seguito di un violento impatto: si trovava sul lato passeggero a bordo di una Mercedes Classe A. Alla guida c’era il suo fidanzato, anche lui 19 enne, che era andato a prenderla per partecipare alle nozze. Giunti all’ingresso del paese però qualcosa è andato storto: l’auto è finita fuori strada ed è andata a sbattere su un muro di cinta. Carlotta è volata fuori dall’abitacolo avendo la peggio. Inutili i tentativi di rianimarla: è morta sul colpo. Solo lievi ferite per il giovane alla guida.

Alla notizia dell’accaduto, le famiglie riunite in chiesa si sono precipitate sul posto. Le famiglie hanno appreso della tragedia lasciando immediatamente la chiesa e giungendo sul posto dove per i rilievi dell’incidente è presente anche la polizia locale di Lecce e Trepuzzi, che oltre alla dinamica dello scontro stanno anche cercando di verificare il coinvolgimento di altre auto.