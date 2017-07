Incidente A1, auto si ribalta al casello di Melegnano e invade corsia opposta: un morto

MILANO – Drammatico incidete domenica sera sull’autostrada A1, al casello di Melegnano, Sud Milano. Un’auto si è ribaltata per cause ancora sconosciute e ha invaso la corsia opposta dove il traffico era intenso. La vettura ha colpito altre auto: il conducente, un uomo di 47 anni, è stato soccorso portato d’urgenza in ospedale, dove è morto poco dopo.

Altre quattro persone, che si trovavano a bordo delle altre auto coinvolte, sono state soccorse e portate in codice giallo negli altri ospedali di zona. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e un auto medica, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

A causa delle delicate operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono creati lunghi tratti di coda anche per via del traffico da rientro. Non sono chiare le cause che hanno portato il conducente deceduto a perdere il controllo dell’auto e a ribaltarsi. L’ipotesi è che sia stato colpito da un malore improvviso.