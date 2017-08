VILLA DI TIRANO (SONDRIO) – Viene tamponato in autostrada, esce dall’auto per accertarsi dei danni e muore per un malore. E’ deceduto così Gianfranco Manoni, carrozziere in pensione di Villa di Tirano (Sondrio) di 71 anni.

Lunedì 28 agosto, intorno alle 10, era in auto, sulla sua Alfa 147, insieme alla moglie. Stava percorrendo la autostrada A14 quando, nel tratto compreso tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, all’altezza del chilometro 46, la sua auto è stata tamponata da un suv Suzuki sopraggiunto ad alta velocità, riferisce il Giorno, che dopo l’impatto si è ribaltato.

Nel tamponamento sono rimaste coinvolte tre auto: oltre a quella di Manoni e al suv, anche una Ford Mondeo contro la quale è andato a sbattere proprio Manoni a causa del tamponamento.

Subito dopo il forte urto l’uomo è uscito dalla propria macchina, ancora sotto choc, e ha avuto un malore che l’ha ucciso, come riferisce il quotidiano lombardo: