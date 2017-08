TREVISO – Drammatico incidente sull’autostrada A27: il cambio di un autocarro si è frantumato in corsa, perdendo pezzi per la strada. Le auto a seguire hanno cercato in tutti i modi di evitarli e una si è ribaltata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di mercoledì 30 agosto lungo l’A27, tra i caselli di Treviso nord e Treviso sud, in direzione di Belluno.

L’auto che seguiva il tir è sbandata finendo per capovolgersi sulla carreggiata: sembra che l’automobilista abbia cercato, con una brusca sterzata, di evitare il carico perso dal camion della ditta Mosole Spa di Breda di Piave. L’albero di trasmissione del tir si è quindi abbattuto sull’auto, che si è rovesciata.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 che ha trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso l’automobilista ferito, un 67enne di Buja, in provincia di Udine, fortunatamente non in gravi condizioni.

Nello schianto sono rimaste coinvolte altre tre vetture: una finita contro il guard rail al centro della carreggiata, illeso l’automobilista. Altre due hanno subito danni agli pneumatici e ai radiatori. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale del distaccamento della A27.

A seguito del sinistro si è sviluppato oltre un km di coda, con evidenti disagi al traffico.