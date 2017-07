Incidente ad Alassio, Marco Melgrati, ex sindaco, sbalzato dallo scooter: è grave

ALASSIO (SAVONA) – Grave incidente tra un’auto e uno scooter sulla Aurelia, ad Alassio (Genova): ferito l’ex sindaco ed ex capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria, Marco Melgrati, presidente del movimento “Politica per Passione”.

Il politico era a bordo del proprio scooter e stava percorrendo la strada provinciale in direzione di Albenga quando, scrive La Stampa, in viale Hambury, nel tratto compreso tra via Milano e via Piave, all’altezza di via Bonorino, si è scontrato con un’auto che stava svoltando.

L’ex capogruppo è stato sbalzato dalla sella del motorino ed è finito in terra, rotolando sull’asfalto per alcuni metri. Subito sono stati chiamati i soccorsi: sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce rossa di Albenga e l’automedica del 118.

Nonostante le gravi condizioni, Melgrati è sempre rimasto cosciente, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato poi raggiunto dai familiari. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.