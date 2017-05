Incidente Guidonia, l’ultimo video di Jessica coi compagni di scuola

ROMA – L’ultimo video con la voce e il sorriso indimenticabile della loro amica che non tornerà mai più a scuola. Così l’Istituto Tecnico Pisano di Guidonia ha ricordato Jessica Gjinaj, una delle quattro giovanissime vite spezzate nella notte tra sabato e domenica in un terribile incidente stradale sulla via Tiburtina. Quattro amici di ritorno da una spensierata serata in un locale: alle quattro di notte la Mini Cooper sulla quale viaggiavano è sbandata finendo la sua corsa contro un muretto a pochi passi dal pub Vademecum. Nessuno di loro si è salvato, incastrati tra le lamiere sono stati estratti senza vita solo dopo ore di faticosi tentativi da parte dei Vigili del Fuoco. Nello schianto insieme a Jessica hanno perso la vita anche Ambra Shailiani, Federico Baldi e Riccardo Murdaca che era alla guida del veicolo.

Lunedì mattina il rientro a scuola senza di loro è stato straziante. Per ricordare Jessica, professori e ragazzi, hanno rivisto insieme un video girato dalla ragazza con altri due compagni di scuola per il progetto “No zonzo map”, una app che raccoglie i luoghi di interesse e i siti archeologici di Guidonia con tutte le informazioni necessarie per i turisti. Testimonial dello spot girato per sponsorizzare l’iniziativa è proprio Jessica.

[Per GUARDARE IL VIDEO clicca qui]

“Prof come sono felice di questa classe e di questa scuola”, aveva confidato solo pochi giorni fa quella ragazza piena di vita all’insegnante di inglese. Jessica frequentava l’Istituto Pisano solo da 5 mesi, dopo aver lasciato una scuola privata. Ma aveva già conquistato tutti. “Parlava con gli occhi e con il sorriso – ha ricordato Giovanna Ciccarone – Sognava di andare all’università per studiare economia”.