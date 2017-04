Incidente in A4: tamponamento tra 4 tir, coda di 20 km

PORTOGRUARO – Sfiora i venti chilometri una coda di mezzi pesanti formatasi mercoledì 19 aprile 2017 lungo la autostrada A4 Trieste-Venezia, in direzione Venezia, innescata da un tamponamento fra quattro mezzi pesanti, accaduto poco prima delle ore 9.00 un chilometro dopo lo svincolo di Portogruaro.

Dopo le festività pasquali, durante le quali i mezzi pesanti non potevano circolare, ieri c’è stata la ripresa del traffico pesante e molti dei vettori provenienti dal Centro ed Est Europa sono arrivati sulla rete gestita da Autovie Venete, che registra un notevole incremento dei flussi. Il tamponamento, che non ha provocato gravi conseguenze per le persone, sta comunque causando disagi alla circolazione, anche se il traffico non è bloccato perché la corsia di sorpasso viene utilizzata per far defluire i veicoli.

Ancora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi: uno dei mezzi pesanti ha rotto un semiasse e questo rende più complicato il suo spostamento. Autovie Venete raccomanda la massima prudenza e attenzione a chi transita.