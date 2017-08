Razzismo: noi e loro esiste eccome. Civiltà è: noi e loro uguali diritti

Razzismo: noi e loro esiste eccome. Civiltà è: noi e loro uguali diritti. Uguali diritti, non uguali nei valori, principi, usi, costumi, concezione della vita, morale, etica. Uguali e pari non sono tutte le culture e le civiltà (meglio civilitation storicamente determinatesi, il termine francese opportunamente contiene un elemento di contingenza appunto storica che l'italiano civiltà ignora tendendo ad un assoluto che non c'è)....