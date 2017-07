Incidente Roma, scontro auto-moto tra Ostiense e Garbatella: Alessandro De Rosa è morto

ROMA – Un incidente mortale è avvenuto mercoledì mattina a Roma. Il dramma si è consumato alle 7.20 del mattino tra il Ponte Spizzichino e la Circonvallazione Ostiense. Nello schianto tra auto e scooter ha perso la vita Alessandro De Rosa, 44 anni.

L’uomo che viaggiava in sella ad uno Scarabeo Aprilia, per cause ancora da accertare, è finito contro una Volkswagn Golf. Immediato l’arrivo dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale dell’uomo che versava già in gravissime condizioni. Al suo arrivo al pronto soccorso del San Camillo il suo cuore ha cessato di battere.

Sul posto per i dovuti rilievi sono intervenuti i vigili dell’VIII Gruppo Tintoretto. Il conducente dell’auto, sotto choc ma che non ha riportato gravi ferite, come da prassi è stato sottoposto ai test di alcol e droga.