FIUGGI (FROSINONE) – Due motociclisti sono morti in un incidente stradale tra tre moto avvenuto sull’Anticolana tra Anagni e Fiuggi, in provincia di Frosinone. Lo scontro tra motociclette – una diretta verso Fiuggi e due verso Anagni – si è verificato nel tardo pomeriggio. Il terzo centauro ha riportato gravi ferite,tanto da rendersi necessario il suo trasferimento in eliambulanza a Roma. Le cause del drammatico incidente sono al vaglio dei carabinieri di Fiuggi.