Incidente su autostrada A8 a Olgiate Olona: auto precipita dal cavalcavia

OLGIATE OLONA – Un’auto con due giovani a bordo è precipitata da un cavalcavia sull’autostrada A8, finendo in mezzo alla tre corsie autostradali, all’altezza di Olgiate Olona (Varese). A quanto si è appreso, nessuno dei quattro occupanti dell’auto sarebbe in pericolo di vita.

Una manovra azzardata o la forte velocità, secondo i primi rilievi, avrebbero fatto perdere il controllo al conducente della Golf che è precipitata. Scrive l’Ansa che il veicolo, con a bordo due ragazzi, avrebbe sfondato la recinzione del cavalcavia per poi precipitare nel vuoto da un’altezza di almeno dieci metri. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. Per agevolare le operazioni di soccorso e la rimozione dell’auto, il tratto autostradale in direzione Varese è stato chiuso per alcune ore.

Sono stati trasportati agli ospedali di Legnano (Milano) e Varese i due giovani, un ragazzo e una ragazza di circa vent’anni. A quanto si è appreso, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, due giovanissimi che viaggiavano su un’altra auto (inizialmente ritenuti anche loro occupanti della stessa macchina), si sono fermati per prestare soccorso ai due feriti rimasti intrappolati. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il conducente della vettura avrebbe perso il controllo della sua Golf dopo aver effettuato un sorpasso in curva, poco prima di imboccare il cavalcavia dal quale è precipitato, dopo aver travolto la rete di protezione. In gravi condizioni il giovane è stato poi trasportato in elisoccorso a Varese, mentre la giovane, che era con lui, è stata portata a Legnano (Milano).

Autostrade per l’Italia comunica che “dalle ore 20.20 è stato riaperto a tre corsie il tratto dell’A8 compreso tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, dove alle ore 19 un’auto con due ragazzi che percorreva la via Cadorna dell’abitato di Olgiate Olona aveva abbattuto la protezione iniziale del cavalcavia situato al km 21+300 dell’A8, precipitando sulla carreggiata autostradale”. “Il tratto – informa Autostrade – era stato chiuso nelle due direzioni per permettere l’intervento dell’eliambulanza; i due ragazzi sono stati prontamente soccorsi e trasferiti in ospedale con codice giallo”.