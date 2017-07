Incidente sulla A4, tamponamento moto e auto: fino a 8 km di coda

TRIESTE – Tamponamento tra una moto e una auto sulla corsia di sorpasso dell’A4 Trieste-Venezia, circa un chilometro prima dell’uscita di San Giorgio di Nogaro. Sull’autostrada si sono formate code fino a 8 chilometri.

Il traffico è stato bloccato per soccorrere il motociclista ferito, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. L’incolonnamento ha interessato anche il nodo di Palmanova ed è risalito per circa 4 chilometri lungo la A23, in cui viene consigliata, per chi arriva da Tarvisio, l’uscita a Udine Nord e Udine Sud, mentre per chi ha già oltrepassato Udine Sud l’uscita consigliata è Palmanova.

Code a tratti si registrano in direzione Trieste tra Portogruaro e il bivio A4/A23, rallentamenti in uscita al casello di Palmanova e alla barriera di Trieste Lisert.