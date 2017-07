Incidente sulla Brindisi-Bari: Valentina Vallone muore a 34 anni, grave il figlio

BRINDISI – Incidente mortale nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari. Una giovane mamma di 34 anni, Valentina Vallone, è morta, mentre il figlioletto di 5 anni è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto all’altezza del santuario di Jaddico, in direzione Bari. La donna viaggiava insieme al figlio a bordo di una Opel Insigna quando l’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, nei terreni che costeggiano la carreggiata.

Nell’uscire di strada il mezzo ha divelto diversi paletti della segnaletica stradale. Lo schianto è stato talmente violento che ha provocato la rottura del parabrezza e del lunotto posteriore dell’auto, mentre la parte anteriore della macchina si è accartocciata e tutti gli airbag, compresi quelli laterali dei sedili posteriori, si sono aperti.

Alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto l’auto distrutta hanno dato l’allarme, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati la donna era già in condizioni critiche. Lei e il figlioletto sono stati trasportati all’ospedale Perrino, ma Valentina non ce l’ha fatta. Il bimbo, invece, si trova tutt’ora ricoverato nel reparto di pediatria, ma è fuori pericolo.