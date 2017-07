Incidente sull’A3 vicino Napoli: morto motociclista tamponato da auto

NAPOLI – Incidente stradale mortale, nella serata di lunedì, sull’autostrada A3, tra gli svincoli di Torre del Greco e Portici in direzione Napoli. Come riporta Il Mattino, un uomo è morto sul colpo a seguito dell’impatto. La vittima era a bordo della sua motocicletta, di grossa cilindrata, quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata tamponata da un’automobile. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, che purtroppo hanno potuto fare ben poco per il motociclista.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale e alcuni tecnici dell’Anas, impegnati a veicolare i traffico e a rimuovere i veicoli coinvolti. Il traffico automobilistico è risultato paralizzato per diverso tempo in direzione del capoluogo campano, mentre nell’altro senso di marcia è stato fortemente rallentato.