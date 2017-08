TRIESTE – L’autostrada A4 è stata chiusa dalle 7:30 di martedì mattina per un tamponamento fra mezzi pesanti. L’incidente, accaduto alle 7:00 fra San Giorgio di Nogaro (Udine) e Latisana (Udine) in direzione Venezia, ha provocato un incremento della coda che già si era formata dalle prime ore del mattino nel tratto interessato dai lavori della terza corsia.

La concessionaria Autovie Venete ha istituito l’uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro, dove si sono create code di 7 chilometri; il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari hanno attivato le procedure d’emergenza previste in questi casi. L’incidente è risolto e il traffico rimasto bloccato è in fase di deflusso. Imminente la riapertura dell’autostrada, ritardata a causa di un mezzo pesante in panne che deve essere rimosso.