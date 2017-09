PADOVA – E’ stato di nuovo arrestato Bakary Marong il ragazzone di 22 anni del Gambia che era stato fermato solo pochi giorni mentre inneggiava ad Allah e alla strage degli infedeli. Volevano solo controllarlo, lui ha reagito con calci e pugni. Accusa: resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Oltre alla denuncia per non avere rispettato il divieto di dimora in Veneto.

Bakary Marong, come spiega il Gazzettino, è un richiedente asilo politico, sebbene la commissione territoriale abbia bocciato la sua domanda, ma lui ha presentato ricorso in tribunale. E si è in attesa della sentenza.

Scrive il Gazzettino: