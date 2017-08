ISCHIA – Enrico Guazzo, 28 anni, era in vacanza con la sua famiglia a Ischia e ha avuto un infarto alle 17 di lunedì 21 agosto. Il decesso è avvenuto qualche ora prima del terremoto.

A trovare il copro senza vita nella sua camera all’hotel Hibiscus di Ischia è stata la madre. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sgomento tra i conoscenti e i parenti: “Eri un leone, un ragazzo brillante”.

Nonostante sia stato intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale Rizzoli dell’isola partenopea, Enrico Guazzo non ce l’ha fatta. Per il momento l’ipotesi più attendibile è quella di morte per infarto fulminante, ma verrà con ogni probabilità disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso del giovane.