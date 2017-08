ISCHIA (NAPOLI) – La mamma incinta, il padre e i tre figli piccoli: è la famiglia che ha vissuto le ore peggiori, probabilmente, a Ischia, dopo il terremoto che la sera di lunedì 21 agosto ha devastato l’isola.

Sotto le macerie, intrappolati per ore, sono rimasti infatti i tre fratellini Giuseppe, di sette mesi, Mathias, di sette anni, e Ciro, di 11 anni. E’ stato proprio lui, il fratellino maggiore, a fare coraggio ai più piccoli in attesa che i soccorritori riuscissero a liberarli dai detriti.

Al momento della scossa che ha quasi completamente distrutto la loro casa, seppellendoli, i tre bambini stavano giocando in camera da letto, mentre la loro mamma, Alessia, al settimo mese di gravidanza, si trovava in bagno, l’unica parte dell’abitazione rimasta in piedi, racconta Massimo Zivelli sul Mattino: