CASERTA – Alcune moschee nel casertano sono finite al centro di indagini della magistratura. E non è la prima volta. Già nell’agosto scorso alcune indagini portarono all’arresto di un factotum tunisino della moschea di San Marcellino, in provincia di Caserta, che su Facebook si professava “Isissiano fino alla morte”. A Caserta, secondo gli 007, esisterebbe una vera e propria organizzazione di cui fanno parte tre marocchini, un nigeriano e uno yemenita.

Dai rapporti d’intelligence, come racconta il Mattino

sembrano emergere prove indiziarie piuttosto significative a carico dell’organizzazione, ma gli 007 italiani non possono far altro che continuare a monitorare i soggetti sorvegliati per cercare di impedire – come avvenuto anche in passato – che la rete possa passare dalle parole ai fatti organizzando attentati. La magistratura, invece, non procede agli arresti perché già troppe volte l’intervento giudiziario non ha portato i frutti sperati e i soggetti indagati sono stati spesso assolti.