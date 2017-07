Isole Eolie, scoppia la “guerra” tra Lipari e Salina sul cappero Dop

MESSINA – Nelle isole Eolie è guerra tra Lipari, a favore del cappero Dop che prevede rigidi disciplinari per la produzione, e i tre comuni di Salina (Leni, Malfa e Santa Marina) che insieme ai produttori locali sono scesi in campo per difendere il loro prodotto, annunciando ricorso, come hanno spiegato il sindaco Domenico Arabia e gli assessori Agata Pollicino e Antonino Donato, nel corso della riunione che si è tenuta a Lipari alla presenza di rappresentanti del ministero delle Politiche agricole e dell’assessorato regionale all’Agricoltura, intervenuti per avviare l’iter.

Come riporta Eleonora Cozzella su Repubblica, la Denominazione di origine protetta porterebbe a un aumento dei controlli e ad evitare così che i capperi provenienti da altri paesi possano essere spacciati per eoliani.

Dopo l’istruttoria ministeriale e il parere positivo della Regione, entro un mese si potranno presentare ricorsi ed entro 90 giorni sarà definito l’iter per la Dop.